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В России выявили более 100 случаев заражения штаммом коронавируса XFG

В России выявили более 100 случаев заражения новым вариантом коронавируса XFG. Об этом сообщили в лаборатории геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву – 54%», – сообщил «Интерфаксу» заведующий лабораторией Камиль Хафизов.

Первый случай заражения этим штаммом в России был обнаружен 24 апреля 2025 года.

По словам специалиста, XFG обладает высокой заразностью, но низким риском для здоровья, симптомы в основном легкие, а как характерная особенность часто отмечается сиплость голоса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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