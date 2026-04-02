Польшу обязали оплатить и утилизировать 64 млн доз вакцины от коронавируса

Суд обязал Польшу оплатить и утилизировать 64 миллиона вакцин от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Иоланта Собераньская-Гренда.

Контракт на закупку вакцин от Pfizer был подписан Польшей в рамках коллективных закупок по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2021 году. Сумма покупки составила около 1,3 млрд евро.

Несмотря на то, что прививки от Covid-19 больше почти не ставят, фармацевтический гигант требует оплатить препараты и обещает поставить их Польше в ближайшие годы. «Для меня, как для министра здравоохранения, очень досадно, что 6 миллиардов злотых – это 64 миллиона доз вакцины, которые мы будем обязаны получить, и которые будут утилизированы», – сказала Собераньская-Гренда.

По ее словам, на эти деньги Польша могла бы на год обеспечить лекарствами онкологических пациентов, или увеличить количество компьютерных томографов в стране в шесть раз, либо нарастить количество аппаратов МРТ в три раза.

Премьер-министр Польши Дональд Туск переложил вину за бесполезные траты на предыдущее правительство страны под руководством Матеуша Моравецкого.

Варшава, Зоя Осколкова

