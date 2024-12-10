Глава ВОЗ назвал реальное количество смертей от COVID-19

В мире зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19, но реальное количество погибших от этой болезни в три раза выше. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше», – цитирует его слова РИА «Новости».

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, после чего было официально объявлено о новом виде коронавируса. В марте 2020 года глава ВОЗ заявил, что распространение новой болезни приобрело характер пандемии.

Женева, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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