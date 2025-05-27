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Вторник, 27 мая 2025, 19:38 мск

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В России зафиксированы четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса

В России выявлено четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация вызывает настороженность.

«Надо иметь в виду появляющуюся информацию в различных средствах массовой информации в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса – NВ. 1.8.1. Он появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также в Соединенных Штатах Америки <…>. На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса», – отметила Попова, слова которой цитирует ТАСС.

«Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», – сказала глава Роспотребнадзора.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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