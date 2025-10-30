У летучих мышей в Бразилии обнаружили новый коронавирус

В Бразилии у летучих мышей выявили новый коронавирус. В Роспотребнадзоре заявили, что внимательно следят за ситуацией. В настоящее время патоген не угрожает человеку.

«Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций ведомства активно изучают BRZ batCoV. В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый коронавирус BRZ batCoV обнаружили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей. По результатам генетического анализа установлено, что новый вирус относится к роду бета-коронавирусов, в их числе возбудители Covid-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

Данных о том, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. «Вместе с тем в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных – особенность, облегчающая проникновение вирусов в клетки хозяина», – отметили в Роспотребнадзоре. Ранее подобная черта не выявлялась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки.

