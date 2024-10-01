В России выявили семь случаев ковида штамма XEC

В России выявили семь случаев заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции XEC. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, всего за весь период обнаружено семь случаев», – говорится в сообщении.

В общей сложности за неделю выявлено свыше 35 тысяч случаев коронавируса, что на 3,2% ниже, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1, а ее доминирующими сублиниями являются KS.1, JN.1*, LB.1.

«Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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