Доля заболеваемости новым штаммом COVID-19 в Москве не превышает 22%

Новый штамм коронавируса «Стратус» (XFG) появился в Москве в мае, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.
«Новый штамм короновируса «Стратус» под контролем: поводов для беспокойства нет», – заверили в ведомстве.
В то же время в департаменте обратили внимание на стойкую тенденцию к снижению общей заболеваемости ОРВИ и сокращению числа госпитализаций.
Ранее сообщалось, что в России обнаружено 114 случаев заражения новым штаммом COVID-19 XFG, 54% из них выявили в Москве. Впервые заражение этим штаммом в стране обнаружили 24 апреля 2025 года.
Москва, Анастасия Смирнова
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