
Понедельник, 9 февраля 2026, 11:19 мск

В Роспотребнадзоре назвали доминантный штамм коронавируса

В России наиболее распространенным является вариант коронавируса XFG (Stratus). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории России продолжает доминировать вариант XFG (Stratus, Стратус). Его доля составляет 99% среди новых случаев Covid-19», – говорится в сообщении пресс-службы в канале MAX.

По данным международной базы GISAID, этот штамм остается наиболее распространенным и в мире. В среднем на него приходится около 65% новых случаев Covid-19. В США доля этого варианта достигает примерно 75%, в Великобритании – около 50%.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Бразилии у летучих мышей выявили новый коронавирус BRZ batCoV. По результатам генетического анализа установлено, что новый патоген относится к роду бета-коронавирусов, в их числе возбудители Covid-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

