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Четверг, 5 декабря 2024, 23:51 мск

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Володин заразился COVID-19

Вячеслав Володин. Фото из архива официального сайта Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 оказался положительным. Как передает РБК, глава нижней палаты парламента работает в удаленном режиме.

Как отмечается, положительный тест на COVID-19 стал причиной переноса визита Володина в Индию. Помимо этого, спикер Госдумы не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске, который пройдет в ближайшие два дня.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Володин Вячеслав

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