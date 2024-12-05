Володин назвал закономерным свержение правительства Макрона

Отставка правительства Макрона из-за недоверия парламента стала закономерным итогом политики президента Франции Эмманюэля Макрона. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что время самого французского лидера тоже скоро закончится.

Парламент 331 голосами при необходимом большинстве в 289 выразил недоверие правительству впервые с 1962 года. Попытка Макрона удержать власть провалилась всего за 91 день – столько проработал нынешний кабмин, что стало рекордом.

«Закономерный итог. Президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений», – отметил Володин в своем блоге.

По его мнению, не только правительство, но и Макрон потерял доверие своих граждан. Поскольку позволил Штатам втянуть себя в войну на Украине и попытался стать лидером её поддержки в Евросоюзе.

«Граждане Франции понимают, к чему может привести такая политика. Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое», – подчеркнул Володин.

В ноябре французские правые силы пригрозили правительству свержением на фоне рассмотрения проекта бюджета на 2025 год. Премьер-министр Мишель Барнье попробовал договориться с главами парламентских фракций, но итогом стало голосование о вотуме недоверия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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