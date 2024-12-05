Французское правительство ушло в отставку на фоне экономических проблем и вопросов

Во Франции правительство Мишеля Барнье после вотума недоверия ушло в отставку.

Действующее правительство Франции во главе с представителем консервативной партии «Республиканцы» было создано 5 сентября 2024 года. «Новый народный фронт» поставил вопрос о вотуме в парламенте после того, как Барнье 2 декабря провел законопроект о бюджете на будущий год за счет ст. 49.3 конституции Франции, которая позволяет обойти голосование в национальном собрании, этот законопроект предусматривал сокращение социальных расходов. Увеличить эти расходы вслед за «Новым народным фронтом» потребовало и «Национальное объединение». Его лидер Жордан Барделла заявил, что его партия выступила с предложением «здравых мер», а представленный правительством Барнье законопроект бюджета «ослабит покупательную способность французов». 4 декабря большинство в парламенте Франции отправило правительство в отставку.

Между тем, уход правительства Франции может замедлить оказание военной помощи Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, текущая помощь Украине оказывается за счет поставок вооружения из наличия французской армии, которое заменяется новым за счет бюджетных ассигнований. «Если сократятся заказы на новое вооружение, замедлятся и поставки на Украину», – цитирует французского министра Le Parisien. Кроме того, отказ от принятия бюджета, который стал причиной правительственного кризиса, приведет к потере 3,3 млрд евро, выделенных на нужды армии, считает Лекорню.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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