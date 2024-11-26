Правительство Франции оказалось под угрозой свержения

Премьер-министр Мишель Барнье начал серию консультаций с главами парламентских фракций, чтобы согласовать проект бюджета на 2025 год. Лидер французских крайне правых сил Марин Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству, если документ не изменят, передает BFM-TV.

Законопроект о бюджете должен быть принят до 21 декабря. Ле Пен выступила против повышения налогов на электроэнергию и назвала необходимым повышение государственных пенсий. Она пригрозила, что вместе с соратниками по партии «Национальное объединение» внесет вотум доверия правительству.

Телеканал отметил, что кабмин Барнье «вынужден полагаться на добрую волю крайне правых, чтобы удержаться у власти». В результате парламентских выборов Национальная ассамблея разделена на три блока: левая коалиция, Новый народный фронт, центристские союзники Макрона и крайне правая партия «Национальное объединение». Ни одна из них не получила абсолютного большинства.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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