Понедельник, 27 октября 2025, 18:56 мск

Спикер Госдумы анонсировал принятие антидиверсионного законопроекта

Нижняя палата российского парламента готовится рассмотреть законопроект, направленный на защиту России от диверсионно-террористических угроз. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрение документа запланировано на завтра, 28 октября.

Согласно законопроекту, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности будет грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Документ был внесен 419 депутатами, среди авторов – глава Госдумы и лидеры всех политических фракций.

Москва, Анастасия Смирнова

