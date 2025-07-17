«Объясните, почему…» Володин призвал МВД «присмотреться» к Минтруда РФ из-за квот на иностранных «специалистов»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал министерство внутренних дел «присмотреться» к работе министерства труда России из-за перечня профессий, который предполагает приглашение в РФ в рамках правительственной квоты иностранных специалистов на работу в Россию без прохождения теста на знание русского языка.

«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД), вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» – заявил Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при принятии соответствующего законопроекта.

«Объясните депутатам, почему вы в этот перечень внесли водителей. Они должны знать законы. Водитель правила дорожного движения должен знать? Должен знать. Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем, социальные работники. Это вообще о чем мы говорим? Что такое социальный работник? Это человек, который работает с людьми. Он должен знать и язык в обязательном порядке. Зачем вы их в этот перечень включили? Продавцы, оказывается, тоже дефицит. Пожалуйста, поясните», – потребовал Володин, обращась к представителям Минтруда.

По оценке спикера Госдумы, в таких условиях, которые создает министерство, на льготных условиях могут «хлынуть» мигранты, хотя эти рабочие места могут занять россияне.

«Учтите все замечания депутатов. Мы представляем наших граждан. И всё то, что депутаты сейчас говорят в этой части, это обращения людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же, как и мы. Зачем вы берете, формируя этот перечень, и приглашаете специалистов, тех, которые у нас есть. Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать. Сегодня не знают? Так мы об этом как раз и говорим», – подчеркнул Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

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