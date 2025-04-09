Этого все ждут: спикер Госдумы посоветовал Набиуллиной снизить ключевую ставку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости снижения ключевой ставки банка России, поскольку этого ждут россияне. Об этом глава нижней палаты парламента заявил во время пленарного заседания, на котором заслушивался отчет Центробанка.

«В самое непростое время Центральный банк, Правительство смогли сделать все для того, чтобы защитить финансовую систему, сбережения граждан, чтобы развивалась экономика», – сказал Володин.

В то же время спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что депутаты в ходе отчета председателя Банка России поднимали вопрос ключевой ставки. «Учитывая тот опыт, которым вы обладаете, ваш коллектив, мы надеемся, что вы постараетесь сделать все для того, чтобы она стала снижаться», – обратился Володин к главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21% годовых.

Ранее депутаты Госдумы и представители бизнес-сообщества, в том числе госкомпаний, неоднократно высказывали критику в адрес Центробанка, указывая на необходимость смягчения денежно-кредитной политики. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подчеркивал, что риск переохлаждения экономики и массового банкротства предприятий из-за высокой ключевой ставки является более значимым, чем ускорение инфляции.

В Госдуме уже вновь прозвучали заявления о «вражеской политике» ЦБ и необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Москва, Анастасия Смирнова

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