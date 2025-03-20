«Вражеские действия со стороны Центробанка…» Лидер «эсеров» сделал заявление в Госдуме о ключевой ставке ЦБ

Банк России должен перейти к снижению ключевой ставки, в противном случае его действия можно рассматривать как вражеские по отношению к собственной стране. Такое заявление сделал лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, это решение назрело на фоне того, что «экономика задыхается».

«Государственная дума настоятельно рекомендует Счетной палате проверить работу Центрального банка за последние несколько лет. Что у них по доходам, что они получают… ну так по-русски скажу, с какого перепуга они получают так много», – заявил политик на брифинге в Госдуме.

«Не могу не напомнить, что завтра Центробанк в очередной раз соберется решать вопрос по ключевой ставке. Мы очень рады, что дважды Центробанк оставлял ключевую ставку на том же уровне, какая и была, 21%. Пора снижать. Экономика заваливается. Идет война», – подчеркнул Миронов.

«И если Центробанк действительно государственная структура и думает о нашей стране, необходимо приступать к снижению ключевой ставки. Иначе я лично буду рассматривать как вражеские действия со стороны Центробанка, если они тем более еще вдруг и повысят эту ключевую ставку. Экономика задыхается. Еще раз подчеркну, идет война. Переговоры переговорами, надо быть готовым ко всему», – констатировал лидер «эсеров».

Сегодня Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Банка России, начиная с 2022 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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