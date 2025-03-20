На пути в «тупик»: в Госдуме вновь заговорили об отставке Набиуллиной

В нижней палате российского парламента вновь готовы поставить вопрос о необходимости отставки главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, нынешняя денежно-кредитная политика не выдерживает критики и ведет страну в тупик.

«Вы знаете, что в прошлом году у нас рост экономики и ВВП 4,1%. В этом году, по мнению экспертов, если бы была разумная, скажется так, денежная и кредитная политика, он бы мог быть больше 5%. Однако политика Центробанка, которая, кстати, ни разу не подтвердила эффект повышения ключевой ставки в части снижения инфляции, приводит к тому, что на самом деле рост экономики может снизиться до 1,5%, а, по мнению многих, он может даже привести к стагнации и кризису», – подчеркнул парламентарий, выступая сегодня на брифинге в Госдуме.

Коломейцев обратил внимание на данные статистики, согласно которым в настоящее время складские остатки продукции на многих предприятиях промышленности увеличились на 87-84%. «Это о чем говорит? Это говорит о том, что у предприятий просто нет денег», – уточнил он.

При этом, как отметил депутат, на этом фоне в России резко возросло банкротство физических лиц. «Мы как-то здесь говорили, что из тех, кто имеет кредиты, 30% имеют кредиты от 3 до 5. Как вы понимаете, при нынешней процентной ставке это, можно сказать, невозвратные кредиты. В данной ситуации, рассказывая о том, что у нас 3,2% безработица, при том, что у нас более 10 миллионов так называемых самозанятых, она как раз и говорит о том, что денежно-кредитная политика и политика процентных ставок ведет в тупик нашу страну», – констатировал Коломейцев.

«И мы будем настаивать на необходимости изменения этой денежно-кредитной политики. А, может быть, даже об отставке Набиуллиной… Динамика, которую сделали эксперты, она не подтверждает эффективности того, что повышение ключевой ставки якобы ведет к снижению инфляции», – подчеркнул он.

Депутат также привел выводы экспертов, согласно которым повышение на один процентный пункт ключевой ставки ведет к минусу 300 млрд рублей из доходной части бюджета. «Фактически это политика обольщения банковского сектора. И чтобы не быть голословным – смотрите: чистая прибыль банковского сектора за прошлый год около 4 триллионов (рублей). В то время, когда подавляющая часть, скажем так, обрабатывающих отраслей находится в предбанкротном состоянии», – отметил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что политика «охлаждения» экономики, которая, по мнению многих, часто приводит к «переохлаждению», а «переохлаждение человека вызывает смерть».

Напомним, ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 21% годовых. На завтра, 21 марта, намечено очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ставке.

Москва, Анастасия Смирнова

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