Высокая ставка ЦБ создает риск массового банкротства предприятий и переохлаждения экономики – Шохин

Риск переохлаждения экономики и массового банкротства предприятий из-за высокой ключевой ставки является более значимым, чем ускорение инфляции. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, бизнес очень рассчитывает, что Банк России не будет повышать ставку на ближайших заседаниях.

«Надеемся, что и в апреле не будет повышения ставки, несмотря на то, что инфляция все-таки в районе 10%. Мы считаем, что с инфляцией, измеряемой однозначными цифрами, то есть ниже 10%, бизнес и население справятся. А вот, скажем, с остановкой предприятия, с банкротством, вряд ли», – сказал Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

При этом глава РСПП обратил внимание, что «некоторые представители Центрального банка уверяют, что это благо, если будут вдруг банкротиться предприятия, перераспределяться ресурсы в пользу высокоэффективных от менее эффективных и так далее…»

«Может быть, для рыночной открытой экономики это так, но для экономики, которая в силу целого ряда причин сейчас не является открытой внешнему миру, и даже вынуждена закрывается не по нашей инициативе, а по инициативе наших бывших партнеров из недружественных стран, вряд ли мы можем считать, что либеральная модель в чистом виде (будет работать), она и раньше не работала, а сейчас тем более», – констатировал Шохин.

Как пояснил глава РСПП, в число «неэффективных» могут попасть как раз те компании, которые много инвестировали и сейчас имеют высокий уровень закредитованности. По его словам, проблемы с финансовым положением возникли у компаний, в том числе, не по их вине, а из-за сложностей у контрагентов, трудностей с логистикой, платежами, доступом к технологиям и так далее, при этом рассчитывать на то, что ситуация с условиями ведения экономической деятельности изменится в этом году, нельзя.

«Вряд ли в 2025 году выйдем на такую устойчивую траекторию смягчения санкций и снятия ограничений», – подчеркнул Шохин, отметив, что начало переговорного процесса с США компенсируется ужесточением позиции ЕС.

Напомним, 14 февраля совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Очередное заседание, на которым будет рассматриваться этот вопрос, намечено на 21 марта.

Стоит отметить, что в базовом сценарии ЦБ траектория ключевой ставки в России на 2025-2026 годы повышена, что связано с реакцией денежно-кредитной политики на устойчивое инфляционное давление из-за сохраняющегося отклонения экономики от траектории сбалансированного роста. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 году средний уровень ключевой ставки будет находиться в диапазоне 19,0 – 22,0% годовых, а с 17 февраля и до конца текущего года – в интервале 18,7 – 22,1% годовых.

Москва, Светлана Антонова

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