Ключевая ставка задержится на повышенном уровне – Банк России

В базовом сценарии траектория ключевой ставки в России на 2025-2026 годы повышена, что связано с реакцией денежно-кредитной политики на устойчивое инфляционное давление из-за сохраняющегося отклонения экономики от траектории сбалансированного роста. Об этом говорится в докладе Центробанка.

Согласно прогнозу регулятора, в 2025 году средний уровень ключевой ставки будет находиться в диапазоне 19,0 – 22,0% годовых, а с 17 февраля и до конца текущего года – в интервале 18,7 – 22,1% годовых.

«В 2026 году диапазон средней ключевой ставки повышен до 13,0 – 14,0% годовых. В 2027 году, как и ранее, прогнозируется возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон – 7,5 – 8,5% годовых», – уточнил ЦБ.

Одновременно регулятор повысил прогноз по инфляции в России. Ожидается, что по итогам первого квартала 2025 года рост цен превысит 10%.

Москва, Светлана Антонова

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