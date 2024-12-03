Володин заявил, что Байден обрушил авторитет президентской власти в США

Президент США Джо Байден нанес огромный ущерб авторитету президентской власти резкой сменой позиции по вопросу помилования сына. Могут уйти десятки лет, чтобы восстановить уважение, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал помилование Хантера Байдена по двум уголовным делам, которое американский лидер подписал накануне. До этого Джо Байден и представитель Белого дома неоднократно категорически заявляли, что Хантер понесет ответственность по закону.

«Соврал. Решение Байдена нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества. И эти люди учат жизни весь мир», – написал Володин в своем блоге.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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