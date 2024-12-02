Байден помиловал своего сына Хантера

Президент США Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера по двум судебным делам, несмотря на многократные обещания этого не делать.

«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера, – говорится в заявлении американского лидера, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома. – С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается избирательному и несправедливому преследованию. Обвинения по его делам были выдвинуты лишь после того, как несколько моих политических оппонентов в Конгрессе спровоцировали это с целью нападок на меня и для противодействия моему избранию».

«Ни один здравомыслящий человек, ознакомившись с фактами в деле Хантера, не может прийти к какому-либо иному выводу, нежели такой, что он был выделен, поскольку является моим сыном, – считает глава вашингтонской администрации. – И это неправильно. Это была попытка сломать Хантера, который сохраняет трезвость уже пять с половиной лет, даже несмотря на бесконечные нападки и избирательное преследование. Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, и нет причин считать, что на этом все закончится. Всему есть предел».

Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным. В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину в неуплате налогов, сообщает ТАСС.

После помилования Трамп назвал действия Байдена-старшего злоупотреблением и нарушением правосудия, а сам Хартер сообщил, что посвятит жизнь помощи людям с зависимостями.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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