Спикер Госдумы заверил, что полного запрета компьютерных видеоигр не будет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что полного запрета компьютерных и видео игр в России не планируется. По его словам, речь идет только об играх с деструктивным контентом.

Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что, согласно итогам опроса в его телеграм-канале, большинство проголосовавших (71%) высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей.

Володин отметил, что за последние годы произошёл ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах: действия были спровоцированы их участием в видеоиграх.

«Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть – об этом речи не идёт… Еще раз подчёркиваю, речь идёт именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх…», – подчеркнул Володин, добавив, что окончательное решение по этому вопросу в итоге должно быть сбалансированным.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации», который предполагает «установление ограничений осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, в том числе информирования пользователей видеоигр об особенностях их содержания».

«Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных», – отметил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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