В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ковидом и исчезновении гриппа

В России резко подскочила заболеваемость Covid-19, при этом случаи вирусов гриппа единичны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на 46-й неделе в стране зарегистрировано более 25,4 тысячи случаев заражения Covid-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии. За весь период обнаружено 45 случаев нового штамма XEC.

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 45 регионах страны. Всего зарегистрирована 701 тысяча случаев. По сравнению с предыдущей неделей – рост на 11,7%.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. Положительные находки вирусов гриппа единичны», – добавили в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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