В горздраве объяснили почему до скорой сложно дозвониться и сколько теперь придется ждать машину

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга подтвердили, что в последние месяцы увеличилось и время дозвона до скорой помощи, и время ожидания машины, а также время пребывания бригады на вызове. Причин несколько: использование скорой для транспортировки больных коронавирусом и рост числа обращений. Подробно и в цифрах – в материале «Нового Дня», Как писал ранее «Новый День», жители Екатеринбурга и городов области в последнее время не могут дозвониться до скорой помощи. Некоторые говорят о том, что вызов вообще не проходит – нет гудков, идет сброс вызова. Другие рассказывают, что приходится часами пытаться дозвониться: автоответчик сообщает о дозвоне, после чего приходится долго ждать, чтобы переговорить с диспетчером. Время ожидания бригады тоже возросло, – говорили екатеринбуржцы.

В ответ на запрос РИА «Новый День» управление здравоохранения Екатеринбурга подготовило детальный ответ – почему же возникают проблемы с вызовом скорой помощи. «С начала пандемии на плечи скорой медицинской помощи (СМП) возложена дополнительная функция, которая ранее не оказывалась, а именно санитарная транспортировка специальным транспортом пациентов с Covid-19 или с подозрением на данную инфекцию. Это составляет большую долю (более 65 %) вызовов cкорой помощи», – рассказали в управлении здравоохранения.

Скорую таким пациентам вызывают поликлиники, чтобы транспортировать больных в амбулаторные КТ-центры для проверки состояния легких. После этого те же бригады эвакуируют тяжелых пациентов в специализированные под коронавирус госпитали. И не всегда они находятся в Екатеринбурге: везут в Ревду, Полевской, Сысерть, Первоуральск. Соответственно, увеличивается время пребывания на одном вызове. Кроме того, после транспортировки больного нужно провести полную дезинфекцию автомобиля.

«Количество таких выполненных [транспортировочных] вызовов в апреле составило 1 339, в мае – 5 040, за первые две недели июня – 3 451. Соответственно, увеличилось и время ожидания обслуживания пациентов с Covid-19 или с подозрением на данную инфекцию: в апреле оно составляло – 78,23 минуты, в мае – 84, 8 минут, в первые две недели июня – 96, 8 минут, – рассказали в управлении здравоохранения Екатеринбурга. – Выросло и среднее время пребывания на вызове при санитарной транспортировке специальным транспортом пациентов с Covid-19 или с подозрением на данную инфекцию: с 93,9 минут – в апреле 97, 5 минут – в мае, и за первые две недели июня – 112, 6 минут». Кроме работы с больными коронавирусом скорая помощь, естественно, продолжает ездить и на другие вызовы. И их количество тоже возросло. По данным горздрава, в апреле было 49 717 вызовов скорой, в мае – 59 527, и уже 37 851 – в первые две недели июня.

«Время ожидания обслуживания вызова увеличилось за счет количества вызовов, а также за счет изменения маршрутизации пациентов в медицинские организации города из-за перепрофилирования стационаров медицинских учреждений под работу с Covid-19. Несмотря на все трудности, вызовы по экстренным поводам (угроза жизни, инсульты, инфаркты и так далее) обслуживаются в пределах нормативных показателей – до 20 минут времени ожидания», – пояснили в управлении.

Остальные вызовы обслуживаются после того, как выполнены экстренные. При этом в приоритете – пациенты с возрастом более 65 лет, беременные и дети до двух лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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