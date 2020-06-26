В Екатеринбурге сотрудник ГИБДД помог отвезти малыша с температурой в больницу

В Екатеринбурге у 11-месячной девочки поднялась температура, которая грозила перейти в судороги. Ее родители решили не вызывать скорую, а отвезти малышку самостоятельно. Ехать надо было в больницу на ВИЗе, на улице Нагорной, но машина встала в пробку.

На перекрестке улиц Донбасская – Автомагистральная отец ребенка заметил гаишников и попросил помощи. Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, капитан полиции Вячеслав Булатов на своей служебной машине с мигалками и сиреной сопроводил автомобиль родителей заболевшей девочки. В больнице ей оказали помощь медики, история закончилась благополучно.

Отметим, в Екатеринбурге в настоящее время есть серьезные проблемы с вызовом скорой. Горожане говорят, что вызвать скорую помощь очень сложно. Либо гудок идет, но диспетчер долго не берет трубку, либо нет даже гудка – звонок не проходит. Время прибытия бригад также увеличилось.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

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