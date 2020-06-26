Либо нет гудка, либо трубку не берут часами: жители Екатеринбурга и городов-спутников не могут дозвониться до скорой помощи

Жители Екатеринбурга и соседних городов жалуются, что часами не могут вызвать скорую помощь. Либо гудок идет, но диспетчер по часу не берет трубку, либо нет даже гудка – звонок не проходит. В управлении здравоохранения говорят, что жалобы необоснованные.

Проблемы, по всей видимости, начались на этой неделе. Как рассказал «Новому Дню» житель Верх-Исетского района Александр, 23 июня ему пришлось самому везти своего родственника с аппендицитом в больницу, потому что скорой сначала не было 4 часа, затем звонки в принципе перестали проходить на линию.

«У родственника поднялась температура, были острые боли в животе. Мы стали звонить в скорую, сначала вызовы прошли, мы вызвали бригаду. Прошло 4 часа, врачей не было. Тогда мы приняли решение самостоятельно ехать в ближайшую к нам 40-ю больницу. По пути я, как сознательный гражданин, решил отменить вызов скорой. Но мы 40 минут звонили с родственниками с четырех телефонов разных операторов – звонки сбрасывались еще на этапе набора номеров 112 и 103, – рассказал Александр. – В итоге у родственника оказался аппендицит, его прооперировали. Пока мы оформляли его в приемном покое, я поговорил с сотрудниками скорой, которые там привозили пациентов. Они сказали, что даже у работников скорой возникают проблемы со связью: бригада, выехавшая на вызов, не может дозвониться до диспетчера, чтобы тот сказал – в какую больницу везти больного».

Жительница Октябрьского района Татьяна также рассказала «Новому Региону», что 24 июня в течение часа не могла дозвониться до скорой. «Просто час шел дозвон. Автоинформатор повторял, что я дозвонилась до скорой помощи, ждите. Ждала час – ничего», – рассказала екатеринбурженка.

В соцсетях жители города и области жалуются, что и на вызов скорая едет долго – от 1,5 до 4 часов. «У бабушки поднялась температура до 38. Кашель, боль в желудке. Плохо. Вызвали скорую. И […] 4 часа ее ждем. Все эти сказки про чудодейственную медицину, про помощь всем. Где она??? Ну что за [...]творится. Вы меня извините за нецензурную лексику, но цензурной я подобрать не могу...», – пишет пользователь фейсбука Данил Паливода.

Жительница Верхней Пышмы, которая предполагает, что болеет коронавирусом, тоже говорит, что ждать скорой приходится по 1,5-2 часа. «Хуже – это сатурация ниже 95. До этого времени все занимаемся самолечением. Никто не приходит и слушать ваши легкие не будет. Врачей не хватает, мест на КТ и в больницах нет. Как самим определить, что с сатурацией что-то не так, ведь при высокой температуре и так дышится не очень – периодически смотреть в зеркало. Если появились синюшные пятна под носом – срочно вызывать скорую! Кстати, скорых не хватает и время приезда теперь 1,5-2 часа», – пишет в фэйсбуке Вера У.

В управлении здравоохранения на вопрос РИА «Новый День» о проблемах с дозвоном (в том числе отсутствие гудка) лаконично заметили: «Ваша информация не имеет подтверждения». Что касается долгого дозвона, то здесь, как считают чиновники, отчасти виноваты сами горожане.

Нагрузка на скорую действительно возросла, но многие бросают трубку, не дождавшись ответа, потом снова звонят, и звонок встает повторно в очередь на обработку. «Пациенты не ждут ответа, бросают трубку и снова набирают, это снова в очередь. Здесь можно посоветовать набраться терпения и дождаться ответа диспетчера», – прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

«Новый День» также запросил информацию о количестве вызовов скорой в сутки в Екатеринбурге и о времени дозвона до диспетчера, а также – о времени доезда бригады до больного. Но уже более суток горздрав такую информацию предоставить не может. Аналогичный запрос со вчерашнего дня находится в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса. Ответа нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

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