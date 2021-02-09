Количество коек, занятых больными Covid-19, сократилось до 3 тысяч

В больницах Свердловской области продолжают возвращать под плановую помощь койки, ранее отданные для лечения больных коронавирусом. На сегодняшний день в госпиталях под Covid-19 выделено 5000 коек, из них заняты 3000.

«Ситуация продолжает меняться к лучшему. Продолжается снижение ежедневно фиксируемых случаев коронавируса. Об этом говорит ряд объективных признаков. В первую очередь – количество больных на дому продолжает снижаться, сегодня на дому лечатся 7000 человек (неделю назад было 9000, – прим. ред.). Количество коек под Covid-19 сегодня – 5000, из них свободны 2000, а когда-то в больницах было почти 11 000 коек [для больных коронавирусом]. И мы планируем на этой неделе еще 600 коек вернуть к оказанию плановой медицинской помощи», – рассказал на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Чиновник также рассказал, что сегодня нет проблем с вызовом скорой помощи. Если летом и в ноябре-декабре жители Свердловской области и особенно Екатеринбурга жаловались, что часами не могут дозвониться до диспетчеров, – сейчас такого нет. «Скорая помощь по неотложным и инфекционным вызовам сегодня работает по нормативам», – сказал Креков.

По его словам, сейчас коронавирусом в Екатеринбурге профильно занимается только одна подстанция, хотя в пик эпидемии их было две.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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