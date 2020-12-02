На Урале запускают единую горячую линию по коронавирусу

В Свердловской области с 3 декабря начнет работать единая круглосуточная телефонная линия, позвонив по номеру 122, любой житель региона сможет получить консультацию по поводу коронавируса, вызвать врача на дом и так далее. Об этом сообщил губернатор области Евгений Куйвашев.

«Жителям Екатеринбурга будут отвечать специалисты единой городской регистратуры (отдельный номер: 204-76-76), жителям других городов региона – специалисты колл-центра свердловского минздрава (отдельный номер: 8-800-1000-153). Все звонки бесплатны для абонентов», – сказал глава региона.

Он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения «сейчас очень большая» и попросил «отнестись с пониманием к тому, что иногда помощи медиков приходится ждать». «Мы делаем все возможное, чтобы люди, которым необходимо лечение, получили его как можно скорее», – добавил Куйвашев.

Ранее «Новый День» писал, что в регионах России вводится единый телефонный номер для обращений по коронавирусу. По номеру 122 граждане люди могут вызвать врача на дом или скорую помощь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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