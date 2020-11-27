В России вводится единый телефонный номер для обращений по Covid-19

В регионах России вводится единый телефонный номер для обращений по коронавирусу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По номеру 122 граждане при заболевании новой коронавирусной инфекцией смогут вызвать врача на дом или скорую помощь.
По словам чиновника, единый номер «позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», передает ТАСС.
Как отметил Чернышенко, Москва готова оказывать регионам техническую и финансовую поддержку в развертывании колл-центров. При этом «главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль», – подчеркнул вице-премьер, добавив, что к этой работе уже подключились 27 регионов.
Также Минцифре и операторам связи дано поручение обеспечить возможность бесплатно звонить на номера медучреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
Надо отметить, что жители многих регионов РФ в условиях пандемии жалуются на невозможность дозвониться до поликлиник и вызвать врача-терапевта на дом. Сообщения о том, что люди днями не могут дождаться медпомощи, появляются в СМИ ежедневно.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 27.11.20
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