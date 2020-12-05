Свердловской оперштаб ответил на критику Голиковой по работе горячей линии

Региональный оперштаб отчитался о работе горячей линии по коронавирусу, которую раскритиковала Татьяна Голикова и заявил, что все возникающие недочеты оперативно устраняются.

«Результатом этой работы станет улучшение ситуации с дозвоном до медицинских служб по теме коронавируса. По данным регионального ОНФ, уже сейчас среднее время в Свердловской области составляет около 2 минут», – рассказали «Новому Дню» в Свердловском оперштабе.

Накануне вице-премьер России в ходе прямой линии перечислила регионы, где горячая линия работает хуже всего: «В части дозвона в колл-центры отрицательную динамику показывают Белгородская область, Санкт-Петербург и Свердловская область».

Напомним, единый телефонный номер для обращений по коронавирусу заработал 3 декабря. В оперштабе сообщили, что за первые сутки штатной работы горячей линии было обработано около шести тысяч звонков.

Екатеринбург, Анна Темрук

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