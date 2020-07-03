В мэрии Екатеринбурга пока точно не знают, где набирать врачей для 30 новых бригад скорой помощи

В августе в Екатеринбург прибудут 30 новых автомобилей скорой помощи, которые городу подарили меценаты. В планах мэрии для каждой машины создать новую бригаду. Но где брать врачей в условиях кадрового дефицита, пока непонятно.

Как писал месяц назад «Новый День», в Екатеринбург в августе должны прийти 30 автомобилей скорой помощи на базе Ford Tranzit от Фонда святой Екатерины. Машины уже обеспечены всем необходимым для работы, но нет врачей. Накануне в прямом эфире портала е1.ru мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что для 30 машин наберут 30 новых бригад СМП – тогда их в городе станет 150.

«Я рассчитываю, что мы, благодаря нашим меценатам – Игорю Алтушкину, Андрею Козицыну, Андрею Симановскому, – получим 30 машин и создадим 30 новых бригад. В городе будет работать 150 бригад. Я рассчитываю, что в июле машины уже начнут приходить, и в июле-августе мы с этим закончим. Машины новые, мы можем покупать только те, которые произведены на территории России: Ford или другие. Сейчас у муниципального учреждения скорой медицинской помощи есть отдельное задание, бригады набирают. Найти сложно, это непростой процесс. Набираем наших врачей, студентов, кто выпустился в этом году», – заявил Александр Высокинский.

«Новый День» адресовал в управление здравоохранения вопросы: на сколько человек планируется увеличить штат скорой медицинской помощи и где будут набирать врачей на вакантные должности? Но пока конкретных ответов на них нет ни в пресс-службе горздрава, ни в пресс-службе мэрии.

«Эти вопросы планируются к обсуждению на всех уровнях. В ближайшее время будет понимание, как это будет организовано», – сообщили в горздраве.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас скорая помощь работает на пределе своих возможностей. Как ранее писал «Новый День», дозвониться до диспетчерской крайне сложно, а бригаду приходится ждать часами. Врачи СМП признались, что машины выстраиваются в очереди на подъездах к приемным отделениям больниц, стоять приходится часами.

В управлении здравоохранения тогда пояснили, что нагрузка действительно возросла в разы. В том числе потому, что с начала пандемии на СМП возложена санитарная транспортировка пациентов с Covid-19 или с подозрением на него. Это составляет большую долю (более 65%) вызовов cкорой помощи. Кроме работы с больными коронавирусом скорая помощь, естественно, продолжает ездить и на другие вызовы. И их количество тоже возросло. По данным горздрава, в апреле было 49 717 вызовов скорой, в мае – 59 527, и уже 37 851 – в первые две недели июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

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