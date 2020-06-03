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Среда, 3 июня 2020, 15:11 мск

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Фонд святой Екатерины купил для скорой Екатеринбурга 30 машин

Автопарк станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса получил 30 новых автомобилей на базе Ford Tranzit от Фонда святой Екатерины. Машины, обеспеченные всем необходимым, должны прибыть в Екатеринбург в течение двух ближайших месяцев – до 1 августа 2020 года. Техзадание формировали в сотрудничестве с руководством станции СМП.

Покупка обошлась в 130 миллионов рублей. Деньги на приобретение спецтранспорта выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский

«Это решение наших учредителей. Оно продиктовано тем, что в период пандемии достаточно остро встала проблема с работой скорой помощи, нагрузка на которую возросла многократно», – отметил директор фонда Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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