В Екатеринбург приехали новые скорые, купленные Алтушкиным, Козицыным и Симановским

В Екатеринбург поступили шесть новых автомобилей для станции скорой помощи. Это первая партия из 30 новых машин класса В на базе Ford Tranzit, оборудованных всем необходимым. Остальные поступят в распоряжение уральских медиков в ближайшее время.

134 миллиона рублей на покупку машин для СМП, напомним, выделили учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Автомобили оборудованы всей необходимой для работы в условиях пандемии медицинской техникой. В мэрии Екатеринбурга ранее говорили, что готовы набрать 30 дополнительных бригад скорой помощи, которые будут работать на новых машинах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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