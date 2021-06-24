Оперштаб: КТ-центры готовы проводить до 180 исследований в сутки, очередей пока нет

Развернутые накануне минздравом центры компьютерно-томографической диагностики позволяют делать до 180 исследований в сутки (год назад проводилось до 400). На данный момент, по данным оперштаба, очередей на КТ в больницах нет.

«Общей статистики по числу проведенных КТ в регионе в распоряжении оперштаба нет. Мощности амбулаторных КТ-центров в среднем позволяют делать около 180 исследований в сутки. Все они работают в штатном режиме без серьезной нагрузки и очередей, исследования проводятся по потребности», – рассказали «Новому Дню» в региональной оперштабе по противодействию распространению коронавируса.

Сейчас министерство здравоохранения открывает такие КТ-центры в городах, где фиксируется больше всего заболевших Covid-19. В Екатеринбурге мощности развернули в ГКБ №14, областном противотуберкулезном диспансере, госпитале ветеранов войн. В Нижнем Тагиле КТ больным коронавирусом будут делать в городской инфекционной больнице и в ГБ №1.

В штабе также сообщили, что показания для КТ остаются прежними. В прошлую волну коронавируса на исследование направляли при следующих симптомах: температура тела не ниже 38 градусов на протяжении длительного времени (3 дня и дольше), низкий показатель сатурации (уровень содержания кислорода в крови менее 95%) и высокая – более 22 – частота дыхательных движений или попросту одышка, которая является косвенным признаком поражения легких. Кроме того, по-прежнему на КТ должны везти имеющих патологии людей в возрасте старше 65 лет.

Добавим, что в июне 2020 года Андрей Цветков, занимавший тогда должность министра здравоохранения региона, говорил о 400 исследованиях в сутки для больных коронавирусом. При этом мощностей больниц явно не хватало: перед КТ-центрами выстраивались очереди из машин скорой помощи, люди ожидали процедуры, часами стоя на жаре.





Екатеринбург, Ольга Тарасова

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