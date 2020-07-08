«Скорые» теперь будут возить на КТ только тяжелобольных коронавирусом

В Екатеринбурге изменили порядок перевозки больных коронавирусом. Теперь бригады скорой помощи будут отвозить в КТ-центры только больных с тяжелым течением Covid-19, остальным предложат добираться при помощи автомобилей транспортных предприятий и такси. Это сделано для того, чтобы высвободить занятые машины скорой помощи и сократит время ожидания бригады для всех нуждающийся в медпомощи.

Как сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса, СМП уже перешла на новый порядок перевозки пациентов с коронавирусом. И в первый день это снизило непрофильную нагрузку сразу на 7%. «Новый День» ранее неоднократно писал, что в Екатеринбурге стало сложно дозвониться до скорой помощи, а бригаду можно было ожидать часами. В том числе это было связано с тем, что на бригады СМП с начала пандемии возложили обязанности по транспортировке больных коронавирусом – на машинах скорой помощи их возили на обследования в КТ-центры, а далее – на госпитализацию, причем не всегда в Екатеринбург.

«Сегодня примерно треть вызовов скорой ежесуточно связаны с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выполнение несвойственных функций, когда, например, скорой помощью пациентов везли в КТ-центр, наряду с повторными и необоснованными вызовами до сих пор создавали серьезную нагрузку на службу», – признали в региональном оперштабе. Поэтому было принято решение освободить бригады скорой помощи от обязанности везти «легких» больных коронавирусом в КТ-центры на исследования.

«Теперь на исследования таких пациентов будут возить машины транспортных предприятий, автотранспорт медучреждений и, в отдельных случаях, специально выделенные под эти функции такси, – сообщили в региональном штабе. – Так, благодаря освобождению бригад скорой от обязанности везти легких больных в КТ-центры уже в первый день работы в новых условиях число выездов сократилось более чем на 7%». Также в штабе заверили, что «в абсолютном большинстве случаев жалобы жителей на длительное ожидание приезда скорой касается ситуаций, когда человек ждал машину для выезда на компьютерную томографию, а не для оказания экстренной помощи». Поэтому необходимо более равномерно распределить потоки людей в КТ-центрах. Сейчас же утром и ночью исследований проводится мало, а после обеда – много.

В оперштабе еще раз рассказали, кому в принципе положена компьютерная томография. «В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ также уточнены и показания, при которых людям с подозрением на коронавирус необходимо провести компьютерную томографию. Основные из них – температура тела не ниже 38 градусов на протяжении длительного времени (3 дня и дольше), низкий показатель сатурации (уровень содержания кислорода в крови менее 95%) и высокая – более 22 – частота дыхательных движений или попросту одышка, которая является косвенным признаком поражения легких. Кроме того, по-прежнему на КТ должны везти имеющих патологии людей в возрасте старше 65 лет», – сообщили в оперштабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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