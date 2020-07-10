Министр Цветков заявил о возможном открытии частных КТ-центров для тестирования больных коронавирусом

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявил о том, что частным медицинским центрам региона, которые сейчас не проводят компьютерную томографию легких, «предложили заняться такой работой». «В своем приказе предусмотрели такую рекомендацию. Но мы видим, что есть определенные опасения в период эпидемии, и частные центры не работают в этой системе. Но наших медицинских организаций достаточно, мы так их распределили по городу и области – межмуниципальные центры ведь тоже имеют необходимую исследовательскую базу, – чтобы проводить диагностику тем, кому это действительно надо», – сказал Цветков, заметив, что «из-за определенного наплыва бывает очередь».

По его словам, пациенты зачастую не имеют ни показаний, ни направления врача, а только желание сделать КТ, «потому что вдруг у него поднялась температура».

Цветков напомнил, что в Екатеринбурге работает четыре амбулаторных КТ-центра: на базе 24 больницы, 14 больницы, областного тубдиспансера и госпиталя ветеранов войн. Они проводят до 400 исследований в сутки. «Занять все имеющиеся в больницах Свердловской области томографы только исследованием пациентов с легочными патологиями, конечно, совершенно неправильно. Людям с нарушениями мозгового кровообращения, с острой хирургической патологией, с травмами и другими болезнями тоже необходимо КТ. Поэтому мы действуем по такому принципу: в тех больницах, где установлены два томографа, один работает на коронавирус, второй – обязательно остается «чистым». В течение года у нас еще должны появиться как минимум три новых томографа», – сказал Цветков.

Он также прокомментировал информацию о проверке минздрава Свердловской области и горздрава Екатеринбурга Росздравнадзором. «Проверка связана не только и не столько с компьютерной томографией. Ряд регионов с высоким уровнем заболеваемости смотрели на предмет того, как оказывается помощь, какие процессы и как можно оптимизировать», – сказал он.

Напомним, как писал «Новый День», частные медицинские центры отказывают пациентам в КТ легких. Одни ссылаются на поломку оборудования, другие – на прямой запрет регионального управления Роспотребнадзора. В самом ведомстве «Новому Дню» сообщили, что никаких запретов коммерческим клиникам не выдавали. При этом сейчас ожидание исследования легких у пациентов с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом может затягиваться, поэтому некоторые предпочитают ездить в медучреждения Челябинска или Москвы – там КТ делают. Проверку ситуации с неработающими КТ в медучреждениях Свердловской области проводит Росздравнадзор, на контроль ее взяла вице-премьер Татьяна Голикова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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