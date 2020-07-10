Пациенты в + 34 стоят на улице в очереди на КТ. В приоритете «скорые», потом дети (ВИДЕО)

В Верхней Пышме пациенты, у кого диагностирован или подозревается коронавирус, ждут очереди на компьютерную томографию легких на улице на солнцепеке. В редакцию «Нового Дня» обратилась жительница города, рассказавшая, что ей пришлось простоять несколько часов вместе с семилетней дочкой, чтобы сделать ребенку снимок. «Как нам сказали, у нас в больнице какой-то аппарат со щадящим излучением, поэтому сюда детей везут не только из Верхней Пышмы, но и из Екатеринбурга», – сообщила собеседница агентства.

Очередь на КТ: люди стоят на улице в +34

Между тем, в управлении здравоохранения Екатеринбурга опровергли информацию, что детям вообще делают КТ, т.к. это вредно из-за излучения. «У нас не возят на КТ детей, им делают рентген в ДГКБ № 11», – сообщили в пресс-службе горздрава.

У приемного отделения верхнепышминской городской больницы при этом действительно много детей. В основном, из Верхней Пышмы. Однако, по словам врачей, с которыми удалось переговорить «Новому Дню», везут пациентов и из Екатеринбурга. Аппарат КТ при этом один на всю округу. Мама двух детей, 7 и 12 лет, пояснила агентству, что их привезли на машине, они третьи в очереди, но попадут на томографию нескоро. Сотрудница верхнепышминской ЦГБ уточнила, что есть приоритет в распределении пациентов. «Сначала те, кто на скорой, потом дети, потом все остальные», – сказала она.

Люди, которых привезли на КТ не на скорой, ждут на улице – у больницы есть лишь одна скамейка, ее явно недостаточно. Остальные люди сидят на земле, пытаются укрыться в тени деревьев. Напомним, в Екатеринбурге установилась жаркая погода. Днем температура воздуха поднимается до +33…+34 градусов, так что ожидание томографии осложняется и погодным фактором.

В оперштабе Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что в больнице Верхней Пышмы в сутки проводят до 140 исследований. «Конечно, темп работы высокий, но более равномерно распределить нагрузки в течение суток – совместная задача для специалистов минздрава, горздрава и медучреждения. Чтобы сделать ожидание чуть более комфортным для пациентов, на улице были расставлены скамейки», – сказали там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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