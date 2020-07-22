КТ-центр в тубдиспансере на Чапаева временно перестал принимать пациентов

Центр компьютерной томографии при противотуберкулезном диспансере на улице Чапаева, где исследуют легкие пациентов с коронавирусом и тех, у кого подозревают эту болезнь, временно прекратил работу. Об этом сообщили «Новому Дню» жители Екатеринбурга. Выяснилось, что действительно – во вторник и среду, 21 и 22 июля, КТ-центр не работает.

В самом диспансере «Новому Дню» подтвердили, что центр временно закрыт. «Вчера и сегодня не было приема из-за замены рентгеновской трубки у КТ. Старая износилась. С завтрашнего дня работа возобновляется», – сказали в пресс-службе медучреждения.

Напомним, после визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Екатеринбург на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал открыть пять новых КТ-центров. При этом частные медучреждения в Свердловской области по какой-то причине не принимают пациентов на исследование легких. Одни ссылаются на поломку оборудования, другие – на запрет Роспотребнадзора. В последнем, впрочем, отрицают, что выдавали подобные ограничения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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