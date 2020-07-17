Куйвашев пообещал открыть пять новых КТ-центров после визита главы Минздрава РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам рабочего визита анонсировал проверку крупных больниц Свердловской области на предмет восстановления плановой и специализированной помощи во время пандемии коронавируса. Также федеральный чиновник поставил задачу региональным властям развивать первичное звено медицины и решить вопрос с дефицитом сельских врачей.

«Мы хотим посмотреть работу областного и городского звена здравоохранения, работу наиболее флагманских больниц региона, чтобы оценить сопряженность усилий. Насколько сегодня многопрофильные больницы позволяют восстанавливать те объемы помощи, которые были приостановлены на короткий период. Наша принципиальная позиция: параллельно работе по стабилизации ситуации с коронавирусом нужно выстраивать работу на перспективу по снижению смертности от кардиологических и окологических заболеваний. Первичное звено – это тот редут, с которым чаще всего сталкиваются пациенты. Свердловская область подготовила программу и сейчас по ней уже принимаются финансовые решения. Нам очень важно, чтобы и население, и отрасль здравоохранения понимали, что нужно сделать для пациентов, чтобы они могли получить первчиную медпомощь с комфортом. Сегодня обсуждались и вопросы подготовки медперсонала для сельского здравоохранения – на этапе обучения в ссузах и медицинских колледжах. Наши специалисты также отмечают вопрос по диспансерному наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями. Плюс очень важен формат контроля качества лечения. Сегодня во всех направлениях высокая стандартизация, только по онкологическому профилю подготовлено более 80 клинических рекомендаций. Но нужен контроль за исполнением медицинских назначений. Поэтому необходима модернизация всего звена от первичной до специализированной помощи», – прокомментировал Михаил Мурашко на брифинге по итогам совещаний.

При этом федеральный министр не ответил на прямой вопрос, рассматривается ли возможность объединения горздрава Екатеринбурга со свердловским минздравом. «Функционально сегодня оба подразделения работают на один результат. Чем проще коммуникация и чем более вертикально выстроена система, тем выше эффективность», – заявил глава ведомства.

Губернатор Евгений Куйвашев признал, что ему потребуется внести поправки в областную программу здравоохранения с учетом сегодняшних замечаний федерального центра. Также он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе «напряженная». «Если ситуация будет ухудшаться, мы знаем, какие дополнительные места будем разворачивать и какие новые формы лечения принимать. Спасибо Михаилу Альбертовичу, что передали нам московский опыт. Конечно, это вопрос, связанный с количеством дней по подготовке анализов, это работа КТ-центров – их надо значительно увеличивать. До конца года еще пять КТ-центров будут поставлены в региональных больницах. Сегодня нам подсказали очень интересный опыт по использованию массива данных, накопленных в КТ-центрах, для исследования и выявления онкозаболеваний. В целом ситуация в региона непростая, но стабильная. Сегодня мы проработали вопросы на случай, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться», – сообщил Куйвашев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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