Козловских: ожидаем прирост заболевших COVID-19 – до 400 случаев за сутки

В Свердловской области может ухудшиться статистика по заболеваемости коронавирусом нового типа. Об этом сегодня на совещании в полпредстве сообщил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. По его словам, регион на полтора-два месяца отстает в динамике распространения заболевания от Москвы. «Прирост начался в начале июня. Пока из того, что видим, рост будет продолжаться. Прогноз неблагополучный – ожидаем выявление новых случаев от 270 до 400 в сутки», – отметил Козловских.

По его словам, необходимо также решить вопрос о нахождении на дому людей с положительным тестом, но не имеющих симптомов. Они создают дополнительные риски для увеличения заболеваемости. По мнению Козловских, таких людей надо помещать в обсерваторы. Сейчас в области действует 12 обсерваторов на 12 тысяч коек и еще есть дефицит 4000 коек. «Не менее 4 тысяч мест для бессимптомных нужно прямо сейчас, чтобы снять риск распространения заболеваемости», – отметил глава свердловского Роспотребнадзора. По словам Козловских, 76% случаев распространения инфекции в области – домашние и семейные очаги, поэтому именно там нужна профилактика для снижения темпов роста заболеваемости. «У нас были проблемы по дезинфекции домашних очагов, в ближайшее время они должны быть разрешены», – отметил спикер.

Что касается медучреждений, то, по словам главного санврача, заносы туда заболевания неизбежны и крайне важная задача – не допустить распространения заболевания.

Екатеринбург, Елена Васильева

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