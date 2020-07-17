В Свердловской области увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии на фоне борьбы с коронавирусом

В Екатеринбург прибыл с визитом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Утром он провел рабочее совещание с уральским полпредом Николаем Цукановым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Мероприятие было посвящено результатам проверки Росздравнадзора в регионе, а также работе со статистикой заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале.

Николай Цуканов обратил внимание на ряд медицинских проблем в Свердловской области. Несмотря на то, что в апреле в короткий срок был развернут коечный фонд и мобилизован медицинский персонал, больницы столкнулись с нехваткой аппаратов ИВЛ и кадровым дефицитом. По данным регионального Роспотребнадзора за период пандемии возникло 46 очагов заражения в 43 больницах, пострадали 809 человек. По данным фонда соцстрахования, в регионе заболели коронавирусом 820 медработников, из них 119 медиков заразились на работе. На сегодняшний день обстановка с заболеваемостью остаётся напряженной, в регионе регистрируется дефицит коечного фонда, и для лечения ковидных пациентов используются дополнительные места в стационарах.

Это привело к снижению специализированной плановой медицинской помощи в Свердловской области. Так, по данным уральского полпреда, за полгода отмечается снижение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом на 20%. При этом летальность выросла на 6,2%. Количество посещений поликлиник по профилю кардиология снизилось на 22%. Сегодня основная нагрузка приходится на скорую помощь и лабораторную службу. В регионе появились жалобы на длительное время ожидания.

Цуканов подчеркнул, что на 1 июля смертность от болезней системы кровообращения составила 667 случаев на 100 тысяч, смертность от новобразований – 230,4 случаев на 100 тысяч. Эти цифры превышают целевые показатели и есть риск, что по итогам года Свердловской области сохранится та же отрицательная динамика. Уральский полпред попросил коллег на совещании особо уделить внимание этим вопросам.

Отметим, что само совещание в резиденции губернатора проходит сейчас в закрытом режиме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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