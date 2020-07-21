Область заявила о начале поглощения системы здравоохранения Екатеринбурга

Информационные системы здравоохранения Екатеринбурга должны в ближайшее время перейти под контроль областного правительства. Этого требует оперативная ситуация в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на онлайн-брифинге замгубернатора Павел Креков. «По отдельным направлениям требуются усовершенствования, – сообщил он. – Первое – создание единой информационной системы, которая позволяла бы быстро прослеживать каждого больного, неважно, в каком городе, в реанимации или каком-то другом отделении. Дело в том, что исторически сложилось так, что у нас муниципальная система здравоохранения представлена большой системой Екатеринбурга. А вся остальная система – областная. Информационные системы разные. Это усложняет работу. Именно поэтому на ближайшем заседании правительства будет принято решение о передаче в областную собственность информационного центра, который есть в Екатеринбурге. Это позволит создать единую систему, единый портал, и решит ту проблему, на которую нам было указано по итогам проверки Росздравнадзора».

Как уже писал «Новый День», неофициальная информация о возможной передаче областному правительству системы здравоохранения Екатеринбурга циркулирует уже не первый год. Например, всего полгода назад на своей пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что медицинские скандалы в Свердловской области случаются из-за «человеческого фактора», а не по вине министра здравоохранения Андрея Цветкова. Когда журналисты спросили: кто должен нести ответственность за бардак в медицине, если не министр, Куйвашев со вздохом ответил, что работа у Цветкова и так не сахар. Министр отвечает за огромное количество учреждений, и ему за всем уследить сложно.

«Выводы сделаны организационного характера. Были разговоры. Мало, кто знает, как я серьезно разговариваю. Но в большей части, ведь если мы говорим… наша задача изыскать деньги на финансирование отрасли. Министерство распределяет деньги по учреждениям. Львиная доля распределения – это прерогатива главврачей. Там тоже человеческий фактор. Всегда есть шанс, что где-то кто-то по-своему подумает», – отметил губернатор. Тот факт, что Екатеринбург был и остается главным бюджетным донором для муниципалитетов области, вряд ли у кого-то вызовет сомнения. Разговоры о кризисе в свердловском здравоохранении дошли до полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, но он не стал оценивать работу министра Цветкова, отметив, что это полномочия губернатора Куйвашева.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

В Екатеринбурге число пневмоний выросло в четыре раза по сравнению с предыдущими годами. / Свердловским врачам поставили задачу снизить количество больных Covid-19 на ИВЛ. / Креков: если количество свободных коек увеличится, можно будет думать о возобновлении плановой медпомощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»