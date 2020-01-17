«Работа министра – не сахар», – Куйвашев не нашел вины Андрея Цветкова в медицинских скандалах

Губернатор Евгений Куйвашев считает, что медицинские скандалы в Свердловской области случаются из-за «человеческого фактора», а не по вине министра здравоохранения Андрея Цветкова, передает корреспондент РИА «Новый День»

Сегодня на пресс-конференции журналисты спросили: кто должен нести ответственность за бардак в медицине, если не министр? Куйвашев со вздохом ответил, что работа у Цветкова и так не сахар. Министр отвечает за огромное количество учреждений, и ему за всем уследить сложно.

«Выводы сделаны организационного характера. Были разговоры. Мало, кто знает, как я серьезно разговариваю. Но в большей части, ведь если мы говорим… наша задача изыскать деньги на финансирование отрасли. Министерство распределяет деньги по учреждениям. Львиная доля распределения – это прерогатива главврачей. Там тоже человеческий фактор. Всегда есть шанс, что где-то кто-то по-своему подумает», – отметил губернатор.

Напомним, весь 2019 год Свердловскую область сотрясали забастовки медиков. Из-за огромных перегрузок массово увольнялись хирурги в Нижнем Тагиле, с видеообращениями к Путину выступали медсестры из Серова и Качканара, на нищенские зарплаты и плохие условия труда публично жаловались работники больниц в Каменске-Уральском и Верхней Салде.

Кризис в свердловском здравоохранении дошел до полпреда УрФО Николая Цуканова, но он не стал оценивать работу министра Цветкова, отметив, что это полномочия губернатора Куйвашева.

Сегодня на пресс-конференции журналисты напомнили главе региона о больнице в Богдановиче, где сотрудники пожаловались на фальсификации платежных документов, бездействии прокуратуры и полиции. Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.

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