Сотрудники ОДКБ заявили о «недостойно низком» уровне зарплаты (ДОКУМЕНТЫ)

Сегодня на странице Межрегионального профсоюза медработников «Действие» в соцсетях появилось открытое заявление сотрудников ГАУЗ СО «ОДКБ», под которым стоят 113 подписей. Врачи и медсестры жалуются на несправедливое распределение средств внутри больницы, низкую зарплату и раздувание административного аппарата учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики, чье обращение адресовано губернатору Евгению Куйвашеву, пишут о «недостойно низком» уровне своей заработной платы. «Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, пытаясь обеспечить элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, лишая себя полноценной жизни – отдыха, общения с родными и близкими, выполнения семейных и иных не связанных с работой обязанностей», – говорится в обращении. Там также указаны оклады, записанные в их трудовых договорах: у врача около 24 тысяч рублей, у медицинской сестры около 20 тысяч руб., у младшего медицинского персонала – 13 тысяч рублей. Сотрудники вынуждены работать на полторы-две ставки, в результате чего врач может получать на руки 40-55 тысяч в месяц, а средний медперсонал 20-30 тыс. руб.

Такой документ получили участники заседания согласительной комиссии свердловского заксобрания по бюджету-2020

Председатель первички «Действия» Надежда Елисеева заявила «Новому Дню», что, несмотря на претензии к уровню зарплаты, ни о каких крайних мерах вроде итальянской забастовки речи нет, врачи продолжают работать, и их профсоюз очень надеется, что губернатор и минздрав отреагируют на обращение. Но если ответа не последует, то медики будут рассматривать другие варианты защиты своих прав – вплоть до обращения в прокуратуру. Кроме того, Елисеева добавила, что сейчас ячейка состоит из 90 человек, но подписи под обращением к губернатору ставили и те, кто в нее не входит.

Изложив в обращении свои претензии, медики сформулировали и требования: предусмотреть повышение тарифов территориальной программы ОМС в Свердловской области на 2020 год. Если необходимо – за счет дополнительного финансирования из областного бюджета (что вряд ли возможно – его балансировка закончилась 30 ноября). Также они требуют обеспечить зарплату врача, работающего на одну ставку, на уровне не менее 66 тысяч рублей, медсестры – 33 тысячи рублей.

Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» согласился с тем, что условия работы медработников требуют улучшения, и его организация регулярно ведет переговоры, направленные на решение этой проблемы. Что касается профсоюза «Действие», то, по его данным, еще в октябре его первичная ячейка в ОДКБ состояла только из 7 человек, поэтому цифра в 113 подписей под обращением вызывает у него некоторое сомнение.

Напомним, это далеко не первая подобная ситуация в Свердловской области за последние месяцы. Летом на всю страну прогремела история с Нижним Тагилом – в начале августа из Демидовской больницы уволились несколько хирургов, не выдержав высокой нагрузки и низких зарплат. Ситуация в Нижнем Тагиле обнажила проблемы в отрасли и в других муниципалитетах Свердловской области. Например, врачи Качканара записали видеообращение к Владимиру Путину, пожаловавшись на то, что в их больнице объединяют родильное отделение и гинекологию, что противоречит санитарным нормам. В конце августа ситуацию прокомментировал ГФИ по Свердловской области Михаил Каган. «История эта случилась не за один день, тревожные звоночки были задолго. Мы со своей стороны также продолжим контроль, в том числи и по исполнению поручений президента. К сожалению, этот пример далеко не одиночный: в регионе еще несколько муниципалитетов, где кадровый вопрос в здравоохранении стоит остро», – сказал представитель полпредства.

В пресс-службе ОДКБ обещали прокомментировать ситуацию после получения официального запроса, он направлен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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