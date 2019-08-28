«Пример не одиночный, есть другие муниципалитеты», – в полпредстве прокомментировали ситуацию с медициной в Нижнем Тагиле

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган прокомментировал ситуацию, которая сложилась в здравоохранении Нижнего Тагила. Он сообщил, что о ней было доложено полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову. По поручению последнего Каган встретился и с главным врачом больницы, и с самими хирургами.

«Региональным властям и руководству больницы еще предстоит все тщательно проанализировать, но уже сегодня могу сказать, что областным министерством здравоохранения ситуация в полной мере не контролировалась. История эта случилась не за один день, тревожные «звоночки» были задолго. Мы со своей стороны также продолжим контроль, в том числи и по исполнению поручений президента. К сожалению, этот пример далеко не одиночный: в регионе еще несколько муниципалитетов, где кадровый вопрос в здравоохранении стоит остро», – сказал он.

Напомним, в начале августа из Демидовской больницы уволились несколько хирургов, не выдержав высокой нагрузки и низких зарплат. Потоки пациентов перераспределили между другими медучреждениями, в том числе – направили людей в ЦГБ №1. Специалисты этой больницы спустя две недели также положили заявления об увольнении на стол начальству. Сейчас в Нижнем Тагиле работает комиссия федерального Минздрава, вчера город посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, только что вышедший из отпуска, и вице-губернатор Павел Креков. По словам последнего, пятеро из шести хирургов ЦГБ №1 уже передумали увольняться.

Ситуация в Нижнем Тагиле обнажила проблемы в отрасли и в других муниципалитетах Свердловской области. Например, врачи Качканара записали видеообращение к Владимиру Путину, пожаловавшись на то, что в их больнице объединяют родильное отделение и гинекологию, что противоречит санитарным нормам. С ситуацией местные медики боролись с начала лета, но лишь вчера главврач больницы внезапно отменил ранее принятое решение.

Также в комментариях в инстаграме свердловского губернатора Евгения Куйвашева жители разных городов рассказали о проблемах в здравоохранении Каменска-Уральского, Дегтярска, Нижней Туры, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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