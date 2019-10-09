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«Министр должен знать каждого врача в лицо», – полпред УрФО о кризисе в здравоохранении

Андрей Цветков (в центре)

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на совещании с редакторами СМИ прокомментировал скандалы с массовыми увольнениями врачей и итальянскими забастовками медиков.

«Кадровый вопрос – это вопрос номер один. То, что мы увидели в конфликте с врачами, – это сбой системы, министр обязан знать в лицо каждого врача, должен с ними общаться, чувствовать атмосферу медучреждений, иметь обратную связь с жителями, это задача министра. А тут не сработало, все вышло в федеральную повестку и транслируется по многим регионам – после нас пошли Пермь, по всей стране до сих пор гуляет. Но это только говорит о том, что надо обращать внимание губернаторам и чиновникам от здравоохранения на кадры», – сказал полпред.

Он подчеркнул, что не будет оценивать работу министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, это полномочия губернатора Евгения Куйвашева. «Какую оценку получил министр, какие задачи поставил губернатор – спросите у губернатора, но вопрос в постоянной повестке», – отметил он.

Екатеринбург, служба информации

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