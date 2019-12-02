Из больницы в Ростовской области уволились все врачи

Инфекционная больница Новочеркасска остановила прием пациентов из-за увольнения всех врачей. Власти города пообещали выплаты в 1 млн рублей вновь пришедшим медикам.

Как сообщается на официальном городском портале, в больнице работали два врача возрастом старше 70 лет, они уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. Заведующий отделением доктор-инфекционист находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.

«Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы», – отметили в мэрии.

Для того чтобы решить вопрос с госпитализацией новых пациентов, руководство управления здравоохранения администрации Новочеркасска обратилось в областной минздрав. Было решено, что взрослые пациенты будут обслуживаться в инфекционных подразделениях медицинских учреждений Аксая и Центральной городской больницы Ростова-на-Дону. Детей направят туда же, а также в детскую городскую больницу Новочеркасска.

В городской администрации обсуждают вопрос по единовременной выплате из средств местного бюджета в размере одного миллиона рублей новым медикам, которые придут работать в инфекционную больницу. Кроме того, власти обещают предоставить специалистам жилье.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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