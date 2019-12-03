Представители минздрава встретились с протестующими медиками из ОДКБ № 1

Сотрудники ОДКБ № 1, написавшие открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву о своих низких зарплатах и высокой нагрузке, уже встретились с представителями областного минздрава.

Об этом сообщила корреспонденту РИА «Новый День» председатель «первички» профсоюза медработников «Действие» Надежда Елисеева. Встреча состоялась в самой больнице, вчера, после окончания рабочего дня. Главврача при беседе с медиками чиновники попросили не присутствовать. Среди делегатов от минздрава была Наталья Зильбер, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям, а также представители отдела финансового контроля. По словам Надежды Елисеевой, чиновники особо хотели пообщаться с врачами и сестрами из отделения реанимации, так как в коллективном письме было довольно много именно их подписей. Реаниматологи подтвердили, что нагрузка у некоторых из них – даже больше двух ставок. Официально названную среднюю зарплату получает только врач высшей категории, у которого девять ночных дежурств в месяц.

Итоги встречи Надежда Елисеева оценила как позитивные. «Наталья Александровна (Зильбер, – прим. ред.) сказала, что, по всей видимости, в больнице нет диалога между коллективом и администрацией. Теперь будет проводиться масштабная проверка», – сказала представитель профсоюза.

Напомним, вчера на странице профсоюза медработников «Действие» в соцсетях появилось открытое заявление сотрудников ГАУЗ СО «ОДКБ», под которым стоят 113 подписей. Тот же текст был направлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Врачи и медсестры жалуются на несправедливое распределение средств внутри больницы, низкую зарплату и раздувание административного аппарата учреждения.

Минздрав почти сразу же выступил с ответным заявлением, в котором сообщил, что в больнице будет проведена проверка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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