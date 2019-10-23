В Петрозаводске на треть сократилось число бригад скорой помощи – медики бастуют больше месяца

В Петрозаводске на треть сократилось количество бригад скорой помощи, работающих на вызовах. Об этом сообщила участница итальянской забастовки сотрудников станции скорой помощи в столице Карелии, лидер ячейки профсоюза медработников «Действие» Ольга Чайка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Медики уже больше месяца бастуют против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

Фельдшер «скорой» Ольга Чайка рассказала, что сейчас «на смене в день работают всего 13 бригад». До начала итальянской забастовки в Петрозаводске работали 18 бригад днем и 19 ночью, сообщает профсоюз медиков «Действие». При этом, отметила протестующая, «бригады не пускают ни на положенные Трудовым кодексом перерывы (смена длится 12 часов), ни на автозаправочные станции». По ее мнению, виновато в ситуации руководство станции скорой помощи, которое нарушает своими действиями и права пациентов, и права сотрудников «неотложки». «Такого бардака давно не было! Город держись», – написала Чайка.

По данным профсоюза медиков «Действие», количество работающих бригад резко сократилось с 10 октября. Так, 18 октября в день работало 15 бригад, ночью – 16. Спустя сутки их число достигло рекордного минимума – 13.

Как сообщал «Новый День», сотрудники скорой помощи в Петрозаводске начали итальянскую забастовку 15 сентября. В акции участвуют 39 фельдшеров и 37 водителей больницы скорой медицинской помощи. Итальянская забастовка предполагает работу на одну ставку, без переработок, совместительства и дежурств в составе неполных бригад. Таким образом медики выполняют служебные обязанности в строгом соответствии с приказом Минздрава РФ, который прописывает «Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», и Федеральном законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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