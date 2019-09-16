Медики скорой помощи забастовали в Петрозаводске из-за низкой зарплаты и переработок

Сотрудники скорой помощи в Петрозаводске начали итальянскую забастовку, протестуя против низкого уровня зарплат и экстремальной перегруженности на работе. В акции участвуют 39 фельдшеров и 37 водителей больницы скорой медицинской помощи. Медики вышли на работу, но отказались от переработок, совместительства и дежурств в составе неполных бригад. С 15 сентября они работают на одну ставку и выполняют служебные обязанности в строгом соответствии с приказом Минздрава РФ, устанавливающего «Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», и Федеральном законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

По словам фельдшера Ольги Чайки, «по факту фельдшеров у нас в смене будет меньше, чем обычно», и поэтому будут «трудности с комплектованием бригад» (цитата по «Столица на Онего»).

«Мы будем идти до победного, потому что мы хотим показать наш уровень заработной платы на ставку, чтобы они не могли рапортовать, что средняя зарплата у фельдшеров – 48 тысяч… Вот на сегодняшний день квиточки за август получили: 22-24 тысячи. Поэтому на сегодняшний день будем идти до победного, пока не проснется совесть у министра здравоохранения и у главврача», – заявила Чайка.

Медик не исключила, что забастовка сотрудников «неотложки» может негативно отразиться на медицинском обслуживании жителей Петрозаводска. «Если будет меньше бригад, задержка с выездом бригад, естественно, будет. Поток вызовов же не уменьшается», – отметила фельдшер.

В конце августа сотрудники скорой помощи БСМП уведомили республиканский Минздрав о начале забастовки с 15 сентября. Медики опубликовали открытое письмо, в котором обозначили 10 требований к администрации больницы. Главное из них – довести зарплату среднего медперсонала и водителей станции скорой помощи до уровня средней зарплаты по региону в расчете на одну ставку (41325 рублей). Среди других требований – увеличение числа бригад, введение компенсационной надбавки за ночные часы, возвращение медработникам и водителям стимулирующей надбавки за стаж и др. Как отметила Чайка, руководство больницы удовлетворило лишь одно требование из десяти – приняла на работу дополнительного диспетчера для приема звонков.

Главный врач БСМП Алексей Хейфец в свою очередь заявил, что «майские указы» президента по повышению зарплат медикам в больнице «выполняются в том виде, в котором они созданы федеральной властью». Он призвал сотрудников скорой помощи «работать на ставочку», если им тяжело работать больше ставки. По его мнению, «итальянская забастовка» сотрудников не отразится на качестве обслуживания горожан.

Сегодня региональный Минздрав сообщил, что в минувшие выходные скорая помощь Петрозаводска работала в штатном режиме. В субботу, 14 сентября, количество выездов за смену было 247, а 15 сентября – 231, что сопоставимо со средним количеством выездов в июне-августе – 250.

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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